Mexiko-Stadt (AFP) Der in Mexiko-Stadt erschossene Pressefotograf Rubén Espinosa ist am Montag von Angehörigen und Kollegen in einer bewegenden Zeremonie beigesetzt worden. Am Grab des 31-Jährigen warfen andere Pressefotografen ihre Kameras in die Luft. Auf einem Plakat auf Espinosas Grab stand zu lesen: "Du warst unsere Augen. Nun werden wir Deine Stimme sein und nicht aufhören, Gerechtigkeit zu fordern."

