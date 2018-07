Sittwe (AFP) In ungewöhnlicher Offenheit hat die Regierung in Myanmar ihre schleppende Reaktion auf die derzeitige Flutkatastrophe eingeräumt. Ihre "schwache Antwort" habe die Evakuierungsbemühungen behindert, sagte Regierungssprecher Ye Htut am Dienstag der amtlichen englischsprachigen Zeitung "Global New Light of Myanmar". Angesichts wachsender Kritik an ihrer Arbeit drohte die Regierung gleichzeitig aber allen Internetnutzern mit Strafverfolgung, sollten sie "falsche Nachrichten" über die Lage im Land verbreiten und damit die Menschen verängstigen.

