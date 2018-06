FC Bayern gewinnt gegen Milan und spielt um Trophäe des Audi Cups

München (dpa) - Der FC Bayern steht nach einem Testspiel-Erfolg gegen den AC Mailand im Endspiel um den Audi Cup. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Dienstag verdient mit 3:0 (1:0) durch und trifft damit am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Real Madrid. Vor 70 000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena erzielten Juan Bernat (23. Minute), Mario Götze (74.) und Robert Lewandowski (85.) die Tore. Die Madrilenen hatten Tottenham Hotspur 2:0 (1:0) geschlagen.

Rapid Wien nach 3:2 in Amsterdam in Champions-League-Playoffs

Berlin (dpa) - Rapid Wien hat die Playoffs zur Champions League erreicht. Der österreichische Fußball-Vizemeister gewann am Dienstag das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde bei Ajax Amsterdam überraschend mit 3:2 (2:0) und kam nach dem 2:2 aus der ersten Begegnung eine Runde weiter. Nur noch Formsache war das Weiterkommen für AS Monaco. Nach dem 3:1-Hinspielerfolg gewannen die Monegassen auch den zweiten Vergleich gegen Young Boys Bern mit 4:0 (0:0).

Biedermann schwimmt zu WM-Bronze über 200 Meter Freistil

Kasan (dpa) - Paul Biedermann hat bei der Schwimm-WM in Kasan die Bronzemedaille über 200 Meter Freistil gewonnen. Der 28-Jährige aus Halle/Saale schlug am Dienstag in persönlicher Jahresbestzeit von 1:45,38 Minuten an. Es ist Biedermanns dritte WM-Medaille über seine Lieblingsstrecke nach Gold 2009 und Bronze 2011. Den Sieg in Kasan sicherte sich der Brite James Guy. Der WM-Zweite über 400 Meter lag in 1:45,14 sechs Hundertstelsekunden vor Doppel-Olympiasieger Sun Yang aus China. Biedermanns Bronze war die fünfte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband in Russland.

Erneuter Sieg für Italiener Pelucchi - Kittel im Spurt ohne Chance

Katowice (dpa) - Marcel Kittel hat auch am Dienstag seinen zweiten Etappensieg bei der 72. Polen-Radrundfahrt verpasst. Im Massenspurt auf dem 3. Teilstück von Zawiercie nach Katowice über 166 Kilometer war der Thüringer ohne Chance gegen den Italiener Matteo Pelucchi, der schon tags zuvor mit einer umstrittenen Attacke Kittel auf Platz zwei verwiesen hatte. Zweiter wurde in Giacomo Nizzolo gleichfalls ein Italiener. Im Gesamtklassement behauptete Kittel seine knappe Führung, die er zum Auftakt in Warschau erkämpft hatte.