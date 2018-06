Islamabad (AFP) Von Turkmenistan über Afghanistan und Pakistan nach Indien: Noch in diesem Jahr soll der Bau einer seit langem geplanten Erdgaspipeline in Asien beginnen. Der erste Spatenstich des etwa zehn Milliarden Dollar (gut neun Milliarden Euro) teuren Projekts solle noch im Dezember stattfinden, teilte die pakistanische Regierung mit. Darüber sei Regierungschef Nawaz Sharif am Montag von den turkmenischen Behörden informiert worden.

