Karachi (AFP) Pakistan hat am Dienstag einen jungen Mann hingerichtet, der wegen eines Mordes im Alter von nur 15 Jahren zum Tode verurteilt worden war. Shafqat Hussain sei kurz nach Sonnenaufgang in einem Gefängnis in Karachi gehängt worden, teilten sein Bruder sowie ein Gefängniswärter der Nachrichtenagentur AFP mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.