Kasan (SID) - Olympiasiegerin Katie Ledecky hat bei der Schwimm-WM in Kasan ihren zweiten Weltrekord aufgestellt. Die 18 Jahre alte Amerikanerin siegte im Finale über 1500 m Freistil in 15:25,48 Minuten und blieb damit um mehr als zwei Sekunden unter ihrer erst im Vorlauf aufgestellten alten Bestmarke (15:27,71). Es war bereits der siebte Weltrekord der WM. Silber ging an die Neuseeländerin Lauren Boyle vor der Ungarin Boglarka Kapas.