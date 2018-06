Seoul (AFP) Bei einer Routinepatrouille in der sogenannten entmilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea sind am Dienstag zwei südkoreanische Soldaten schwer verletzt worden. Die Männer seien mit schweren Verwundungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Demnach waren die Soldaten in der Region Yeoncheon im Norden des Landes unterwegs.

