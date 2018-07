Kitzbühel (dpa) - Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber hat beim mit 494 310 Euro dotierten ATP-Turnier im österreichischen Kitzbühel die zweite Runde erreicht.

Der an Nummer sechs gesetzte Augsburger besiegte zum Auftakt im deutschen Duell den Qualifikanten Jan-Lennard Struff in drei Sätzen mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 und benötigte dafür knapp zwei Stunden. Nun trifft der 31-Jährige auf den Kolumbianer Santiago Giraldo. Der 27-jährige Südamerikaner belegt in der Weltrangliste Platz 67. Kohlschreiber, im Ranking auf Platz 39 geführt, hat von bislang drei Matches zwei gegen Giraldo verloren.

Live-Ergebnis

Turnierbaum