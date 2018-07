Washington (SID) - Tennis-Routinier Tommy Haas (Los Angeles) ist beim ATP-Turnier in Washington bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 37-Jährige verlor gegen den Weltranglisten-75. Donald Young (USA) 3:6, 4:6. Für Haas, 2012 noch Finalist in Washington, war es im siebten Spiel seit seinem Comeback nach über einjähriger Zwangspause die fünfte Niederlage.

Als einziger Deutscher in der 2. Runde des mit 1,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers steht Alexander Zverev. Der 18-Jährige aus Hamburg bezwang Yoshihito Nishioka (Japan) 7:6 (7:1), 6:3 und trifft nun auf den an Nummer fünf gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson. Wie Haas bereits ausgeschieden ist Benjamin Becker (Orscholz) nach einem 6:4, 1:6, 3:6 gegen den Russen Teimuras Gabaschwili.