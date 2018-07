Brüssel (AFP) Angesichts der Eskalation der Gewalt in der Türkei hat die EU "sehr besorgt" reagiert und von Ankara gefordert, den demokratischen Prozess in dem Land nicht zu gefährden. Angriffe gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) müssten "verhältnismäßig" sein und dürften "auf keinen Fall den demokratischen politischen Dialog" gefährden, erklärte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Dienstag. PKK-Rebellen töteten unterdessen offenbar erneut drei türkische Soldaten.

