New York (AFP) Nach dem bewaffneten Angriff auf eine Vorstellung der Komödie "Dating Queen" in den USA hat sich Hauptdarstellerin Amy Schumer für schärfere Waffengesetze stark gemacht. "Niemand will in einem Land leben, in dem ein Verbrecher, psychisch Kranke oder andere gefährliche Leute so einfach eine Waffe in die Hände bekommen können", sagte Schumer am Montag in New York. Die Menschen in den USA müssten daher jetzt endlich eine Verschärfung der Waffengesetze unterstützen, forderte sie sichtlich bewegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.