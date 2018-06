Washington (AFP) Der Ex-Polizist Darren Wilson hat ein Jahr nach den tödlichen Schüssen auf den schwarzen Teenager Michael Brown in Ferguson einen rassistischen Hintergrund abgestritten. "Jeder macht das so schnell zu einem Rassen-Thema. Das ist keine Frage der Rasse", sagte Wilson dem US-Magazin "New Yorker", das am Dienstag ein langes Porträt des 29-Jährigen veröffentlichte. In seinen ersten öffentlichen Äußerungen zeigte Wilson wenig Mitgefühl: "Denke ich darüber nach, was er für eine Person war? Nicht wirklich, denn das spielt jetzt keine Rolle mehr."

