New York (AFP) Nach 13 Jahren Ehe lässt sich eines der bekanntesten Liebespaare der Rockmusik scheiden. Gwen Stefani, Sängerin der US-Band "No Doubt", und Gavin Rossdale, Frontmann der britischen Gruppe "Bush", verkündeten am Montagabend (Ortszeit) das Ende ihrer Beziehung. Die Trennung sei eine "einvernehmliche Entscheidung" gewesen. Ihre drei Söhne wollen sie demnach aber weiter gemeinsam in einer "glücklichen und gesunden Umgebung" aufziehen.

