Kabul (AFP) Die Zahl der zivilen Opfer des Konflikts in Afghanistan hat im ersten Halbjahr 2015 nach UN-Angaben einen Rekord erreicht. Zwischen Januar und Juni seien 1592 Zivilisten getötet und 3329 verletzt worden, heißt es in einem am Mittwoch von der UN-Mission in Afghanistan (Unama) veröffentlichten Bericht. Insgesamt stieg die Zahl der zivilen Opfer damit um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Todesfällen ging die Zahl zwar um sechs Prozent zurück, doch stieg sie bei den Verletzten um vier Prozent an.

