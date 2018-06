Köln (dpa) - Es geht um 3D-Brillen und zahlreiche Spielekracher: Heute beginnt die Computerspiele-Messe Gamescom. Ein großes Interesse liegt in diesem Jahr auf Brillen für virtuelle Realität, mit denen Nutzer direkt in das Spielgeschehen eintauchen können. VR-Systeme wie Project Morpheus von Sony oder die Datenbrille Oculus VR waren bereits im vergangenen Jahr zu sehen - nun stehen sie kurz vor dem Start in den Handel.

