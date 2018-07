München (AFP) Der derzeit in Deutschland weilende chinesische Künstler und Regierungskritiker Ai Weiwei ist nach eigenen Angaben auch in seinem Heimatland wieder willkommen. Der 57-Jährige sagte der "Süddeutschen Zeitung" vom Mittwoch, er habe unter "fast keinen" Bedingungen seinen Reisepass wiederbekommen. "Sie haben mir auch versprochen, ich dürfe zurückkommen, was mir sehr wichtig war", sagte Ai. Die Behörden hätten ihm gesagt, er sei "ein freier Mensch".

