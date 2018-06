Bad Homburg (AFP) Die BMW-Aktionärin Johanna Quandt ist tot. Die Unternehmerin, die zusammen mit ihren Kindern Stefan Quandt und Susanne Klatten knapp 47 Prozent der Anteile an dem Autobauer hielt, starb am Montag im Alter von 89 Jahren im Kreis ihrer Familie in Bad Homburg, wie die Johanna-Quandt-Stiftung am Mittwochabend mitteilte. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Die Quandts gelten als die reichste Familie Deutschlands.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.