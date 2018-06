Frankfurt/Main (AFP) Nur sehr wenige Pflegebedürftige haben im vergangenen Jahr Fördergeld zur Gründung einer Pflege-Wohngemeinschaft in Anspruch genommen. Woran es liege, dass die Gelder in Höhe von 30 Millionen Euro kaum angetastet würden, könne "niemand fundiert erklären", berichtete die "Frankfurter Rundschau" am Mittwoch unter Berufung auf den Tätigkeitsbericht des Bundesversicherungsamts 2014. Der Spitzenverband der Pflegekassen und der deutsche Pflegerat hätten nur Vermutungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.