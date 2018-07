Berlin (AFP) Ob mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Fahrrad: Die Bahnsteige an einem Großteil der deutschen Bahnhöfe sind nach Angaben der Allianz pro Schiene stufenfrei über Rampen oder Aufzüge erreichbar. Reisende könnten an gut 75 Prozent der knapp 5500 Bahnhöfe "ohne fremde Hilfe zum Bahnsteig gelangen", erklärte der Verband am Mittwoch unter Berufung auf Daten der Bahntochter DB Station+Service. Es gebe jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

