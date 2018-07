Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach der Entlassung von Generalbundesanwalt Harald Range hinter Justizminister Heiko Maas (SPD) gestellt. Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz betonte am Mittwoch in Berlin, "dass der Bundesjustizminister die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin genießt in dieser Frage". Nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung müsse bei solchen Personalentscheidungen die Stellungnahme der Kanzlerin eingeholt werden. Im Zusammenhang mit Range habe Merkel "keine Einwände gegen das Vorgehen des Justizministers geäußert", sagte Wirtz.

