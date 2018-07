München (AFP) Der Technologiekonzern Siemens will in Cuxhaven eine Windkraftanlagen-Fabrik mit bis zu 1000 Arbeitsplätzen bauen. Das rund 200 Millionen Euro teure Projekt sei eine der bedeutendsten inländischen Neubauvorhaben der vergangenen Jahre im eigenen Produktionsbereich, teilte Siemens am Mittwoch in München mit. In dem neuen Werk in der niedersächsischen Hafenstadt an der Elbmündung sollen voraussichtlich ab 2017 die Generatorengondeln für die Siemens-Windanlagen der neuen Generation montiert werden.

