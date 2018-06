München (AFP) Deutsche Professoren vergeben bei Promotionen laut einem Zeitungsbericht immer häufiger die Bestnote "summa cum laude". Die Auswertung einer Datenbank des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) zeigt laut "Süddeutscher Zeitung" (Mittwochsausgabe), dass der Anteil der Bestnote innerhalb von gut zehn Jahren in fast allen Fächern gestiegen ist. Hätten in Anglistik und Amerikanistik früher nur 21 Prozent der Promovierenden die Bestnote bekommen, seien es zuletzt 27 Prozent gewesen. In Architektur stieg der Anteil laut "SZ" von elf auf 19 und in Verwaltungswissenschaften sogar von 22 auf 48 Prozent.

