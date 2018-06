Berlin (AFP) Am letzten Tag der European Maccabi Games (EMG) in Berlin haben sich die Veranstalter hochzufrieden über die Atmosphäre und die Sicherheit der größten jüdischen Sportveranstaltung Europas geäußert. "Das macht uns stolz, deutsche Juden zu sein", sagte Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. 70 Jahre nach dem Holocaust waren die EMG vom 27. Juli bis zum 5. August erstmals in Deutschland ausgetragen worden.

