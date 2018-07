Hamburg (AFP) Die Ukraine will sich nach den Worten ihres Präsidenten Petro Poroschenko in fünf bis sechs Jahren um eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union bewerben. Die Ukraine gehöre zu Europa und in Zukunft in die Europäische Union", sagte Poroschenko dem Magazin "Stern" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. "Europa ist unsere nationale Idee geworden", sagte Poroschenko. Die Ukraine sei für tiefgreifende und kostspielige Maßnahmen bereit. Es sei jedoch nicht einfach, ein Land zu reformieren, das sich im Krieg befinde.

