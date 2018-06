Kuala Lumpur (AFP) Das auf der Insel La Réunion gefundene Wrackteil stammt von dem vermissten Flug MH370. Dies hätten internationale Untersuchungen in Frankreich ergeben, teilte der malaysische Regierungschef Najib Razak am Donnerstag (Ortszeit) in Kuala Lumpur mit. Die Flügelklappe des vor 17 Monaten verschwundenen Malaysia-Airlines-Flugzeugs war zur Untersuchung durch Fachleute nach Toulouse gebracht worden.

