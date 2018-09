Athen (AFP) Mitten in der Urlaubszeit hat in Griechenland ein Streik der Fluglotsen für Flugausfälle und Verspätungen gesorgt. Durch den Ausstand mussten am Mittwoch am Flughafen von Athen nach Angaben einer Sprecherin 22 Flüge gestrichen werden, darunter sechs internationale Verbindungen. Zudem seien 173 Flüge zum Teil stark verspätet gewesen. Von dem Streik waren auch die Flughäfen auf den griechischen Inseln betroffen, die während der Ferienzeit oft angeflogen werden.

