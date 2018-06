London (AFP) Der U-Bahn-Verkehr in London ist erneut durch einen Streik lahmgelegt worden. Aus Protest gegen einen ab September geplanten 24-Stunden-Betrieb legten die Bediensteten am Mittwochabend ihre Arbeit nieder. Der Ausstand soll bis Freitagmorgen andauern. In der britischen Hauptstadt droht nun ein Verkehrschaos. Pendler und Touristen müssen auf Busse und Straßenbahnen umsteigen. Erst am 9. Juli hatte der U-Bahnverkehr in London für einen Tag stillgestanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.