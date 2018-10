Neu Delhi (AFP) Bei der Entgleisung zweier Züge in Indien sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Zwei voll besetzte Züge seien in der Nacht zum Mittwoch im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh auf einer überfluteten Brücke kurz nacheinander entgleist, teilten die Behörden mit. Nach dem Unfall in der Nähe der Stadt Harda seien hunderte Insassen gerettet worden. Die Rettungskräfte fürchteten aber, dass weitere Insassen eingeschlossen sein könnten. Der Rettungseinsatz wurde durch die nächtliche Dunkelheit erschwert.

