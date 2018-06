Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel steht hinter der Entlassung von Generalbundesanwalt Harald Range durch Justizminister Heiko Maas. Maas genieße in dieser Frage die volle Unterstützung der Kanzlerin, sagte Regierungssprecherin Christiane Wirtz in Berlin. Die Kanzlerin habe keine Einwände gegen das Vorgehen von Maas. Range muss in der Affäre um Landesverrats-Ermittlungen gegen Journalisten seinen Hut nehmen. Maas hatte nach schweren Vorwürfen von Range gegen die Bundesregierung angekündigt, dass dieser in den Ruhestand versetzt werde, weil das Vertrauen "nachhaltig gestört" sei.

