Abuja (AFP) Nach ihrer Ausweisung aus Kamerun sind mehr als tausend vor der Islamistengruppe Boko Haram geflohene Nigerianer wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. 1121 der Geflohenen seien am Grenzübergang in Sahuda im Nordosten Nigerias eingetroffen, teilte die nigerianische Notfallbehörde Nema am Mittwoch mit. Sie seien in zwei Flüchtlingslager gebracht worden. Insgesamt sind den Angaben zufolge 12.000 Nigerianer, die Mehrzahl von ihnen Einwohner des Bundesstaats Borno, auf dem Rückweg.

