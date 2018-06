New York (dpa) - Robert Downey Jr. ist laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Der Star der "Avengers"- und "Iron Man"-Filmreihen habe zwischen Juni 2014 und Juni 2015 rund 80 Millionen Dollar verdient, berichtet die Zeitschrift. Downey führt die "Forbes"-Liste zum dritten Mal in Folge an. Erstmals wurden auch Schauspieler berücksichtigt, die in diesem Jahr nicht in amerikanischen Filmen mitspielten. So landete der chinesische Actionheld Jackie Chan mit geschätzten Einnahmen von 50 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz.

