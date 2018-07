Barcelona (dpa) - Kofferchaos: Auf dem Flughafen von Barcelona sind Tausende Gepäckstücke von abreisenden Passagieren am Boden geblieben. Wie die Zeitung "El Periódico de Catalunya" berichtete, wurden seit dem vorigen Wochenende etwa 6000 Koffer nicht abgefertigt und in Sälen des Flughafens gelagert. Davon seien vor allem spanische Urlauber betroffen, die in die Ferien abgereist und ohne Gepäck am Urlaubsort angekommen seien. Flughafenkreise führten das Chaos darauf zurück, dass die Gepäckabfertigung wegen hohen Passagieraufkommens überlastet gewesen sei. Außerdem fehle es an Personal, hieß es.

