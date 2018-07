Bridgetown (dpa) - Die R&B-Sängerin Rihanna (27) lässt es beim Erntedankfest zum Ende der Zuckerrohr-Saison in ihrer Heimat Barbados gerade krachen.

Im sexy Samba-Outfit stürzte sich die Musikerin beim Festival "Crop Over" ins Party-Getümmel auf der Karibikinsel, wie auf Fotos bei Instagram zu sehen ist. Rihanna zeigte sich in knappen Kostümen und mit aufwendigem Federschmuck auf dem Kopf. Auf einem Foto prostet sie einer anderen Tänzerin zu, auf einem weiteren Bild lässt sie in einem Hauch von Nichts die Hüften kreisen.

Bei ihrem Heimaturlaub nahm sich die erfolgreiche Sängerin ("Bitch Better Have My Money") aber auch Zeit für die Familie. Auf zwei Fotos ist Rihanna zu sehen, wie sie mit ihrer kleinen Nichte kuschelt.

Foto von Rihanna beim Crop Over I

Foto von Rihanna beim Crop Over II

Foto von Rihanna beim Crop Over III

Foto von Rihanna mit Nichte I

Foto von Rihanna mit Nichte II