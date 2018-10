Jerusalem (AFP) Die israelische Polizei hat die palästinensische Bevölkerung und die israelischen Siedler im Westjordanland dringend gebeten, ihr mit Hinweisen bei der Fahndung nach den Attentätern von Duma zu helfen. Eine Polizeisprecherin erklärte am Mittwoch, die Aufklärung des Brandanschlags auf zwei Wohnhäuser in dem Palästinenserdorf, bei der am vergangenen Freitag ein Kleinkind starb und drei weitere Familienmitglieder schwer verletzt wurden, "hat für uns oberste Priorität, weshalb wir nichts unversucht lassen dürfen, um die Täter zu fassen."

