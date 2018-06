Jerusalem (AFP) Im Bemühen um die Eindämmung von Gewalttaten jüdischer Extremisten haben die israelischen Behörden mehrere Verdächtige festgesetzt: Ein Gericht in Nazareth ordnete am Dienstag an, dass der am Vortag festgenommene Meir Ettinger weiter in Gewahrsam bleibt. Es gab noch eine weitere Festnahme. Zudem wurde erstmals die sogenannte Administrativhaft gegen einen jüdischen Extremisten erlassen. Damit wird die Verlängerung der Haft ohne Prozess ermöglicht.

