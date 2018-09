Kathmandu (AFP) Mehr als drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal sind in der beliebten Trekking-Region Langtang die sterblichen Überreste von 17 weiteren Opfern geborgen worden. Ob darunter auch Ausländer sind, könne erst die Gerichtsmedizin in Kathmandu sagen, teilte ein Bezirksvertreter am Mittwoch mit. Das seit Tagen anhaltende schlechte Wetter erschwere aber den Transport in die Hauptstadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.