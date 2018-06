Muzaffarabad (AFP) Unter großer Anteilnahme ist am Mittwoch in Pakistan ein junger Mann beigesetzt worden, dessen Hinrichtung internationale Kontroversen auslösten. Shafqat Hussain war am Dienstag in einem Gefängnis in Karachi wegen Mordes gehängt worden, obwohl er seine Unschuld beteuerte und außerdem nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt der Tat minderjährig war.

