Moskau (AFP) Beim Frontalzusammenstoß zweier Busse im Fernen Osten Russlands sind am Mittwoch mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Überlandbusse seien am Nachmittag um 15.00 Uhr (07.00 Uhr MESZ) auf einer Verbindungsstraße zwischen den Städten Chabarowsk und Komsomolsk am Amur kollidiert, teilten die russischen Behörden mit. 56 Insassen seien verletzt worden, zehn davon seien in einem lebensbedrohlichen Zustand. Unter den Toten sei ein einjähriges Kind, während unter den Verletzten drei Kinder seien.

