Kasan (dpa) - Nach Bronze für Paul Biedermann startet bei der Schwimm-WM in Kasan heute eine weitere deutsche Medaillenhoffnung. Die Weltjahresbeste Franziska Hentke will sich im Vorlauf über 200 Meter Schmetterling schon in guter Form präsentieren. Nach Platz vier über 200 Meter Freistil möchte US-Star Ryan Lochte auf seiner Spezialstrecke 200 Meter Lagen mehr. Gespannt sein dürfen die Zuschauer auf eine WM-Premiere auf der Langbahn. Jan-Philip Glania, Hendrik Feldwehr, Alexandra Wenk und Annika Bruhn gehen für das deutsche Mixed-Team im Vorlauf über 4 x 100 Meter Lagen an den Start.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.