Kasan (SID) - Die deutsche Mixed-Staffel hat bei der WM-Premiere in Kasan über 4x100 m Lagen Bronze gewonnen. Das Quartett mit Jan-Philip Glania (Frankfurt/Main), Hendrik Feldwehr (Essen), Alexandra Wenk (München) und Schlussschwimmerin Annika Bruhn (Saarbrücken) musste im Finale in 3:44,13 Minuten lediglich Großbritannien und die USA den Vortritt lassen. Die siegreichen Briten stellten in 3:41,71 Minuten einen Weltrekord auf.

Schon in den Vorläufen hatten Russland und die USA innerhalb weniger Minuten zweimal den Weltrekord verbessert.