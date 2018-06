Kasan (SID) - Die Weltrekorde Nummer acht und neun sind bei der Schwimm-WM in Kasan innerhalb weniger Minuten gefallen. In der Mixed-Staffel über 4x100 m Lagen unterbot zunächst Gastgeber Russland in 3:45,87 Minuten die eineinhalb Jahre alte Bestmarke Australiens. Im nächsten Vorlauf schraubte das US-Quartett den Rekord auf 3:42,33.

Die deutsche Staffel mit Jan-Philip Glania (Frankfurt/Main), Hendrik Feldwehr (Essen), Alexandra Wenk (München) und Annika Bruhn (Saarbrücken) blieb als Vorlaufdritte in 3:45,39 ebenfalls unter dem alten Weltrekord. Die gemischten Staffeln werden in Kasan erstmals bei einer WM geschwommen.