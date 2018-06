Maßweiler (dpa) - Auf dem Gelände eines ehemaligen US-Depots bei Maßweiler in der Pfalz finden große Wildkatzen ein neues Zuhause. Nach achtmonatiger Vorbereitungszeit eröffnet dort heute offiziell eine Rettungsstation insbesondere für Tiger aus Zirkussen oder Privathaltung. Auf dem 14 Hektar großen Gelände im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz sollen sechs bis acht Großkatzen unterkommen. Bereits am vergangenen Wochenende waren die ersten neuen Bewohner in die Gehege eingezogen.

