Kuala Lumpur (AFP) Die Türkei wird nach den Worten von Außenminister Mevlüt Cavusoglu den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ausweiten. Sein Land bilde nun gemeinsam mit den USA moderate syrische Rebellen aus und versorge diese mit Ausrüstung, sagte Cavusoglu am Mittwoch bei einem Treffen mit US-Außenminister John Kerry im malaysischen Kuala Lumpur. Zugleich werde die Türkei den Kampf gegen den IS "bald effektiv aufnehmen". Dadurch werde "die Lage sicherer für die moderate Opposition", die den IS am Boden bekämpfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.