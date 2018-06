Athen (AFP) Nach dem Verlust ihrer Mehrheit im Parlament hält die griechische Regierung vorgezogene Neuwahlen im Herbst für wahrscheinlich. "Wahlen im Herbst sind wahrscheinlich", sagte die Regierungssprecherin Olga Gerovasili am Mittwoch dem Radiosender Vima. "Es hängt hauptsächlich davon ab, wie stabil die Regierung in der kommenden Zeit sein wird." Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte selbst vergangene Woche gesagt, er sei zur Abhaltung von Neuwahlen bereit. Er war erst im Januar bei vorgezogenen Neuwahlen an der Spitze der linken Syriza-Partei an die Macht gelangt.

