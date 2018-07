Washington (AFP) Nach dem Tod der schwarzen US-Bürgerin Sandra Bland in einer Gefängniszelle hat die Familie der Verstorbenen Klage gegen die Polizei eingereicht. Grund hierfür sei, dass es weiterhin viele unbeantwortete Fragen gebe, sagte der Anwalt der Familie, Cannon Lambert, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Houston im Bundesstaat Texas. Die Klage richtet sich gegen den Polizeibeamten, der Bland nach einer Verkehrskontrolle festgenommen hatte, die texanische Behörde für Öffentliche Sicherheit, eine örtliche Polizeiwache sowie zwei Gefängniswärter.

