Washington (AFP) In den USA ist die Zahl der Tötungsdelikte und Fälle schwerer Körperverletzung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen - liegt aber immer noch im Schnitt bei 44 pro Tag. Zwischen 1980 und 2013 habe sich die Mordrate mehr als halbiert, von 10,7 auf 5,1 pro 100.000 Einwohner, heißt es in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht im Fachblatt "Journal of the American Medical Association". Dennoch werden den Angaben zufolge jährlich nach wie vor 16.000 Morde verzeichnet. Bei Schwarzen ist dies die Todesursache Nummer eins.

