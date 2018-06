Washington (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bei den Juden in den USA dafür geworben, sich entschieden gegen das Atomabkommen mit dem Iran zu stellen. "Die Behauptung, dass wir gegen diesen Deal sind, weil wir Krieg wollen, ist nicht nur falsch, sondern empörend", sagte Netanjahu am Dienstag bei einer von jüdischen Verbänden in den USA organisierten Online-Debatte. Er wolle vielmehr "Krieg vermeiden und dieser Deal wird Krieg bringen".

