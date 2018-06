Washington (AFP) Erneut hat ein bewaffneter Angreifer in einem Kino in den USA das Feuer eröffnet. Der Schütze sei bei dem Vorfall in der Nähe von Nashville im Bundesstaat Tennessee am Mittwoch ums Leben gekommen, teilte die Polizei im Onlinedienst Twitter mit. Zunächst war nicht bekannt, ob es weitere Tote oder Verletzte gab. Auf Fernsehbildern war ein Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften zu sehen.

