Washington (AFP) Von den 17 Präsidentschaftsbewerbern der US-Republikaner hat der Nachrichtensender Fox News zehn ausgewählt, die am Donnerstag die erste Fernsehdebatte des Wahlkampfs bestreiten. Wie der Sender am Dienstag mitteilte, wurden auf der Grundlage ihrer Umfragewerte der derzeit führende Milliardär Donald Trump, Floridas Ex-Gouverneur Jeb Bush, Wisconsins Gouverneur Scott Walker, der frühere Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, der pensionierte Neurochirurg Ben Carson, die Senatoren Ted Cruz, Marco Rubio und Rand Paul sowie die Gouverneure von New Jersey und Ohio, Chris Christie und John Kasich als Teilnehmer bestimmt.

