Ismailia (AFP) Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat am Donnerstag den "Neuen Suezkanal" offiziell eröffnet. In Galauniform stand der frühere Armeechef auf einer historischen Jacht und fuhr an der Spitze einer Flottenparade auf dem Kanal, während Kampfflugzeuge und Hubschrauber über die Szenerie flogen. Auch Frankreichs Staatspräsident François Hollande nahm an der Zeremonie teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.